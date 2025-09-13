Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Kunjungi Rumah Warga di Lokasi Banjir Bali

Sabtu, 13 September 2025 – 20:01 WIB
Prabowo Kunjungi Rumah Warga di Lokasi Banjir Bali
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu para warga terdampak banjir di Denpasar, Bali, Sabtu (13/9) di rumah mereka. Foto: dokumentasi Tim Prabowo

jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto menengok para warga terdampak banjir di Denpasar, Bali, Sabtu (13/9) di rumah mereka.

Berdasarkan rilis resmi, Prabowo berjalan melintasi gang-gang perumahan kemudian menghampiri dan duduk bersama para warga yang terdampak banjir.

Sejumlah warga korban banjir pun mengeluh kepada Prabowo mengenai kondisi mereka.

“Saya cuma jualan kopi di sana, dagang kecil. Terus sekarang bagaimana modal sudah habis,” ucap seorang warga.

“Ya, nanti kita bantu ya,” jawab Prabowo.

Prabowo kemudian melanjutkan langkahnya menyusuri area gang pemukiman dengan menggunakan sepatu boots kuning.

"Mendadak naik (banjir) ya?" ucap Prabowo kepada warga yang ditemui.

"Iya Pak," ujar warga menjawab.



