Prabowo Kunker ke Jateng, Resmikan Stasiun Tawang hingga Akad 62 Ribu Rumah Subsidi

jpnn.com, SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah untuk kunjungan kerja, pada Kamis (30/7).

Setibanya di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani, Kota Semarang, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Kereta Api Semarang Tawang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo bakal meresmikan Stasiun Semarang Tawang yang telah dipugar.

Menurut dia, bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak tahun 1914 itu untuk pertama kalinya menjalani pemugaran secara resmi.

"Pemugaran stasiun ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama KAI pada 2025," ujar Teddy.

Usai peresmian, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kota Batang dengan menaiki Kereta Api Nusantara Explorer untuk melakukan uji coba layanan kereta tersebut.

Kereta Api Nusantara Explorer dihadirkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api bagi masyarakat.

"Kereta ini merupakan wujud keinginan Presiden agar KAI memiliki layanan kereta penumpang yang indah, elegan, dan nyaman bagi masyarakat," kata dia.