Prabowo Lantik 1177 Taruna Akmil dan Akpol di Istana Negara, Ini Pesannya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.177 Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dalam Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 di Istana Merdeka, pada Rabu (20/7).

Pelatinkan itu terdiri dari 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri.

Prabowo tiba di Istana Merdeka dengan iring-iringan pasukan motor dan kendaraan taktis Maung dari Pasukan Pengamanan Presiden.

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Prosesi inti dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pelantikan 1.177 perwira remaja TNI dan Polri oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Prabowo lalu menyematkan tanda pangkat kepada empat peraih Adhi Makayasa yang mewakili seluruh perwira remaja yang dilantik.

Keempat penerima Adhi Makayasa tersebut adalah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra dari Akademi Angkatan Laut, Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsandho Tegarbaja dari Akademi Kepolisian.

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Adhi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi bagi taruna atau taruni yang meraih prestasi terbaik dalam bidang akademik, kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan selama menempuh pendidikan.

Prabowo lalu menyebutkan sumpah yang diikuti oleh seluruh perwira remaja TNI dan Polri.