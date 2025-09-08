Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Lantik 4 Menteri Pengganti Budi Arie, BG, Dito, dan Sri Mulyani

Senin, 08 September 2025 – 16:25 WIB
Sebanyak 4 menteri di Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik empat menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86P tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Periode 2024-2029

Menteri yang dilantik, yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Lalu, Menteri Koperasi diisi oleh Ferry Joko Juliantono menggantikan posisi Budi Arie.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diisi oleh Mukhtarudin menggantikan Abdul Kardi Karding.

Tak hanya itu, Menteri Haji dan Umrah yang baru dibentuk dijabat oleh Irfan Yusuf dengan Wakil Menteri Dahnil Anzar.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan masih belum ada pengganti.

Begitu pun dengan posisi Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, masih belum diisi. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

