Prabowo Lantik 8 Duta Besar, Termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75P Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI.

Prabowo membacakan janji dan sumpah yang diikuti oleh seluruh delapan Dubes LBBP.

“Demi Allah, saya bersumpah, untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh akan setia kepada UUD NKRI Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti 8 dubes.

Mereka juga berjanji dan bersumpah menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya,” lanjut Prabowo diikuti para dubes.

Berikut nama Duta Besar yang dilantik:

1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala