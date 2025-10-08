Prabowo Lantik Anggito Abimanyu dan Jajaran Baru Dewan Komisioner LPS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan Anggito untuk periode 2025–2030. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Selain Anggito, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS. Sementara itu, Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida Suwandi Budiman dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS. Setelah pembacaan Keppres, Anggito, Farid, dan para anggota dewan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, dan Anggota Dewan Komisioner LPS dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan bersama.

Usai pelantikan, Anggito menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta para tamu undangan.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 22 September 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, Doddy Zulverdi sebagai Anggota Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota Bidang Program Penjaminan Polis.

Dalam pemaparannya di DPR, Anggito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan industri perbankan. Ia memperkenalkan program kerja bertajuk AKSARA yang mencakup enam misi utama, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan jangkauan media sosial, efisiensi beban SDM per dana kelolaan, peningkatan kegiatan sosial, hingga digitalisasi proses bisnis.