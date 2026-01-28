Prabowo Lantik Bahlil Jadi Ketua Dewan Energi Nasional, Purbaya-Amran Anggota

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Selain Bahlil, Prabowo juga melantik sejumlah menteri termasuk Purbaya Yudhi Sadewa, Agus Gumiwang, dan Andi Amran Sulaiman sebagai Anggota DEN.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134P Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

Keputusan Presiden Nomor 6P Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Energi Nasional dari Pemerintah.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bahlil dan anggota DEN.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti anggota DEN.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Berikut daftar anggota DEN yang dilantik oleh Prabowo: