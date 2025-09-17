Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora, Djamari Chaniago Sebagai Menko Polkam

Rabu, 17 September 2025 – 15:53 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9) siang.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96B tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Prabowo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Untuk itu, Erick juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain Erick, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Kemudian, Afriansyah Noor sebagai Wamen Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Farida Faricha sebagai Wamen Koperasi.

Tak hanya itu, Prabowo turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP, Angga Raka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

M Qodari kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menpora menggantikan Dito Ariotedjo, Djamari Chaniago jadi Menko Polkam pengganti Budi Gunawan.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

