Prabowo Lantik Pensiunan Polisi Ahmad Dofiri Jadi Penasihat Khusus, Poengky Merespons Begini

jpnn.com - Pemerhati kepolisian sekaligus eks Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai Ahmad Dofiri mampu membenahi internal kepolisian.

Poengky menyampaiak hal itu setelah Presiden Prabowo Subianto melantik pensiunan polisi, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

"Saya optimistis beliau akan dapat menjadi staf khusus Presiden yang mampu membenahi internal kepolisian," kata Poengky di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dia menyebut Dofiri merupakan salah satu putra terbaik yang berkarier di Polri, bahkan menerima anugerah Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol 1989.

"Beliau sebelumnya adalah mantan wakapolri, mantan irwasda, pernah menjadi kapolda, dan pernah juga menjadi karo binkar sehingga sangat berpengalaman dan mengetahui apa saja di kepolisian yang perlu dibenahi," tuturnya.

Selain itu, Poengky menilai Dofiri adalah sosok yang sigap serta baru saja purnatugas dari Polri sehingga pengetahuan dan pengalamannya yang masih segar dapat digunakan untuk membenahi internal kepolisian.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

Pelantikan Ahmad Dofiri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Nomor 97/P Tahun 2025 Tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.