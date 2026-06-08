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JPNN.com - Politik

Prabowo Lantik Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh

Senin, 08 Juni 2026 – 17:05 WIB
Prabowo Lantik Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58P Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Said Iqbal.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti Said

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Said Iqbal menandatangani berita acara setelah sumpah tersebut.(dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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TAGS   Said Iqbal  Penasihat Khusus  Presiden  Prabowo  Prabowo Subianto  Buruh 
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