JPNN.com - Daerah - Riau

Prabowo Lepas Bantuan Ratusan Ribu Ton Air Bersih Polda Riau ke Lokasi Bencana

Senin, 08 Desember 2025 – 13:17 WIB
Prabowo Lepas Bantuan Ratusan Ribu Ton Air Bersih Polda Riau ke Lokasi Bencana
Pelepasan 30 truk tangki air bersih ke Sumbar oleh Kombes Prabowo dan PJU Polda Riau. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau memberangkatkan 30 unit truk tangki air bersih bermuatan sekitar 200 ribu ton air menuju sejumlah titik terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Pelepasan bantuan dipimpin Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso di Mapolda Riau, disaksikan para pejabat utama (PJU) Polda Riau Senin 8 Desember 2025.

Bantuan ini merupakan kolaborasi antara Polda Riau dan para bupati se-Riau.

Seluruh armada akan beroperasi di wilayah terdampak hingga 12 Desember 2025, sesuai jadwal penugasan yang telah disusun bersama polda setempat.

Kombes Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan air bersih sangat krusial dalam fase tanggap darurat.

“Air bersih saat ini menjadi kebutuhan utama untuk memasak, minum, pembersihan lokasi, hingga penanganan jenazah. Apa pun yang dibutuhkan masyarakat Sumbar akan terus kami kirimkan,” ujarnya.

Air dari truk tangki diprioritaskan untuk wilayah Kota Padang, Padang Pariaman, serta Kabupaten Agam daerah paling parah terdampak bencana.

Sebagian armada juga diarahkan ke titik perusahaan air kemasan di Sumbar untuk mempercepat proses distribusi.

Polda Riau memberangkatkan 30 unit truk tangki air bersih menuju sejumlah titik terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra.

TAGS   Prabowo  Polda Riau  Air Bersih  bencana sumatra 
