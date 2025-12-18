Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Makan Nasi Goreng dan Segelas Kopi di Posko Pengungsian

Kamis, 18 Desember 2025 – 13:33 WIB
Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) menyantap nasi goreng dan telor ceplok yang dimasak oleh sejumlah prajurit TNI dan ibu-ibu pengungsi di posko pengungsi SDN 05 Kayu Pasak, Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com, AGAM - Presiden Prabowo Subianto mengecek dapur umum posko pengungsian Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

Prabowo ikut menyantap habis sepiring nasi goreng yang dimasak prajurit TNI bersama ibu-ibu pengungsi.

Di posko pengungsi, Presiden mendatangi dapur umum, yang juru masaknya sebagian besar merupakan prajurit TNI, dibantu oleh ibu-ibu pengungsi.

Prabowo kemudian mengecek menu santap pagi yang dimasak saat itu untuk para pengungsi, yaitu nasi goreng dan telur ceplok.

Presiden kemudian menghampiri para juru masak itu dan menyalami mereka, kemudian di area dapur yang lain, salah satu juru masak menyiapkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telor ceplok untuk disantap oleh Presiden.

"Ini nasi goreng karena saya yang dateng ya?" tanya Presiden kepada para juru masak.

Dalam sejumlah acara, Presiden menyebut nasi goreng merupakan makanan favoritnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang berdiri di dekat Presiden kemudian bertanya rasa nasi goreng yang disantap oleh Presiden.

