Prabowo Malam-Malam Rapat Tertutup dengan Sejumlah Pejabat, Ini yang Dibahas

Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8) malam.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Teddy.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.

Meski berlangsung di Istana Negara, pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.

Teddy menuturkan bahwa pertemuan itu digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata dia. (mcr4/jpnn)



