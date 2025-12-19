Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Melantik 6 Duta Besar RI, Berikut Daftarnya

Jumat, 19 Desember 2025 – 16:30 WIB
Prabowo Melantik 6 Duta Besar RI, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Enam Duta Besar RI untuk negara sahabat beserta pendamping saat dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/12) sore ini. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik enam Duta Besar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/12) sore ini.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti keenam Duta Besar tersebut.

Baca Juga:

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya diikut para dubes.

Selanjutnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik.

Baca Juga:

Berikut daftar Duta Besar yang dilantik Prabowo:

1. Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair

Presiden Prabowo Subianto melantik enam Duta Besar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/12) sore ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Duta Besar  Duta Besar RI  Prabowo  Prabowo Subianto 
BERITA DUTA BESAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp