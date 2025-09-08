Prabowo Melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Haji dan Umroh juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, di Istana Negara, pada Senin (8/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86P tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Periode 2024-2029.

Menteri Haji dan Umroh yang baru dibentuk dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan.

Wakil Menteri Dahnil Anzar.

Prabowo membacakan janji dan sumpah jabatan yang diikuti oleh Irfan dan Dahnil.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tutur Prabowo diikuti keduanya.

Prabowo juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.