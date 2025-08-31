Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Melarang Kunker Luar Negeri Sampai Hapus Tunjangan Dewan, Ketua DPRD Bandung Merespons

Minggu, 31 Agustus 2025 – 20:28 WIB
Prabowo Melarang Kunker Luar Negeri Sampai Hapus Tunjangan Dewan, Ketua DPRD Bandung Merespons - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Foto: Tangkapan layar YouTube resmi Sekretariat Negara

jpnn.com, BANDUNG - Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi irit bicara saat merespons langkah DPR RI yang sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan masyarakat. 

Kebijakan yang diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto itu di antaranya mencabut besaran tunjangan anggota DPR dan melakukan moratorium terhadap kunjungan kerja ke luar negeri. 

Asep mengatakan terkait pencabutan tunjangan hingga kunjungan ke luar negeri itu, DPRD Kota Bandung telah melakukannya sejak awal dalam rangka mendukung kebijakan presiden terkait efisiensi anggaran. 

Baca Juga:

"Sebetulnya efisiensi (termasuk pencabutan tunjangan dan kunjungan kerja) sudah kami lakukan sejak awal," kata Asep saat ditemui di Masjid Istiqomah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Minggu (31/8).

Hanya saja dia tak memerinci tunjangan apa saja yang dicabut untuk semua anggota DPRD Kota Bandung tersebut. 

Pernyataan Asep pun diperkuat oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa DPRD Kota Bandung memang tidak bisa melakukan fleksibilitas fasilitas.

"Sejak adanya Permenkeu Nomor 33 (tahun 2024), maka semua fasilitas perjalanan dan fasilitas kerja DPRD Kota Bandung baik anggota maupun pimpinan sama persis dengan ASN Kota Bandung," kata Farhan.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi irit bicara saat merespons langkah DPR RI yang sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Hapus tunjangan dewan  dprd kota bandung  wali kota BANDUNG Farhan 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp