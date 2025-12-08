Prabowo Mencicipi Nasi dan Ikan Tongkol di Pengungsian

jpnn.com - BIREUEN - Presiden Prabowo Subianto menemui rakyatnya yang berada di tenda pengungsian korban bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12).

Prabowo pengin memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, serta mendengar secara langsung suara dan harapan warga yang sedang mengalami masa sulit.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut ratusan warga. Di tenda utama, terdapat sekitar 532 pengungsi dari Dusun Kayee Jato, yang kini menempati dua tenda besar yang telah dilengkapi posko kesehatan, fasilitas air bersih, dan dapur umum yang beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan pengungsi.

Presiden Prabowo langsung menghampiri masyarakat satu per satu, menjabat tangan mereka, dan mendengarkan keluhan serta cerita pilu mengenai kondisi keluarga dan rumah yang rusak akibat bencana.

Suasana haru sempat menyelimuti lokasi ketika beberapa warga menangis saat menyampaikan keadaan mereka kepada Kepala Negara.

Prabowo lalu menepuk bahu pengungsi yang menangis.

"Sabar, ya, sabar,” ujar Prabowo sambil menepuk bahu pengungsi.

Presiden lalu bergerak menuju dapur umum untuk meninjau langsung persiapan distribusi pangan untuk pengungsi.