Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Mendadak Panggil Menteri, Kapolri Hingga Panglima TNI ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:24 WIB
Prabowo Mendadak Panggil Menteri, Kapolri Hingga Panglima TNI ke Hambalang, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menemui Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa (19/8) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, HAMBALANG - Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar pada Selasa (19/8) malam.

“Pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," ucap Teddy.

Baca Juga:

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam.

Menurut dia, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy.

Baca Juga:

Seskab pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan.

Saat itu, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Kabinet Merah Putih  Kapolri  Panglima TNI  Hambalang 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp