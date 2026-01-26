Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Mendadak Telepon Menteri KKP yang Terbaring di RS

Senin, 26 Januari 2026 – 06:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. FOTO: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendadak menelpon Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang sempat pingsan ketika menjadi inspektur upacara penghormatan dan pelepasan korban kecelakaan pesawat ATR 42-500.

“Terima kasih atas perhatian dan doa masyarakat semuanya terhadap saya. Wabilkhusus Presiden RI Prabowo Subianto yang menelpon langsung dan menanyakan kondisi saya hari ini,” tulis Trenggono melalui akun instagram resminya dikuti Senin (26/1).

Trenggono menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Dia juga mengatakan, hanya mengalami kelelahan, sebagaimana hasil observasi dokter yang menanganinya.

Dia mengakui, mengalami kelelahan fisik dan mental, sebab keluarga besar KKP tengah ditimpa musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500.

“Walau tengah menjalankan tugas negara mendampingi Presiden di London (Inggris) dan Davos (Swiss), sebagai komandan di KKP saya selalu bersama pasukan baik suka dan duka, menjadi inspektur upacara bagi mereka yang berpulang adalah wujud pendampingan terakhir,” ujar Trenggono.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait upacara yang digelar di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu.

Upacara tersebut merupakan penghormatan dan pelepasan Alm. Ferry Irawan, Alm. Yoga Naufal, dan Alm. Capt. Andy Dahananto yang gugur saat bertugas dalam musibah jatuhnya pesawat ATR 42-500 di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Menteri Trenggono jatuh tak sadarkan diri dalam prosesi penyerahan jenazah korban kecelakaan pesawat dari keluarga untuk negara.

