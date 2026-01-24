Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Mengeklaim RI Jadi Titik Terang Ekonomi Global

Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:32 WIB
Presiden Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, pada Kamis (22/1) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia kini menjadi 'titik terang' bagi ekonomi global.

Sebab menurut Prabowo, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi eksternal yang menantang.

Prabowo mengatakan 'titik terang', itu karena mengutip pernyataan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam penilaian terbaru.

Lembaga internasional itu menilai Indonesia sebagai 'titik terang global' (global bright spot) dalam konsultasi 2025 Article IV Mission yang berlangsung pada 3-12 November 2025.

Predikat tersebut disematkan setelah Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026, di tengah tingginya ketidakpastian global.

“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, ‘titik terang global’ dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah situasi eksternal yang menantang,” ujar Prabowo kala memberikan pidato di pertemuan tahunan World Economy Forum 2026, dikutip Sabtu (24/1).

Prabowo mengaku pujian dari lembaga-lembaga internasional, termasuk IMF, bukan dilontarkan tanpa alasan.

Pasalnya kata dia, lembaga-lembaga tersebut telah melihat berbagai bukti bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah volatilitas global.

