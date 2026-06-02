Prabowo Menyantap Hidangan MBG di SMPN 111 Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta, pada Selasa (2/6).

Kunjungan tersebut disebut untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi para pelajar.

Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang telah menunggu di lingkungan sekolah.

Dalam peninjauan tersebut, Prabowo memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG.

Di dalam kelas, para siswa tengah menikmati hidangan makan bergizi yang disediakan melalui program tersebut.

Di salah satu kelas, Kepala Negara juga turut makan bersama dengan para siswa.

Kepala Negara juga menanyakan cita-cita mereka yang disambut angkat tangan dari para siswa.

“Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?,” tanya Prabowo, seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Biro Pers Istana.