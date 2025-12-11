Prabowo Menyindir Vladimir Putin soal India, Semua Tertawa

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto dan rombongan mendapat sambuat hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Rabu (10/12).

Prabowo pun mengapresiasi Putin yang menyempatkan diri menerima kedatangannya di tengah padatnya agenda kenegaraan Rusia.

"Terima kasih sudah menerima. Saya paham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk,” ujar Prabowo.

Dia lalu menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah delegasi dari pemerintah dan dunia usaha Rusia telah berkunjung ke Indonesia.

Pemerintah RI pun mempertemukan entitas industri dan perusahaan nasional dengan mitra Rusia guna mempercepat tindak lanjut kerja sama strategis.

“Saya sudah pertemukan, hubungkan dengan entitas-entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif,” tuturnya.

Prabowo kemudian menyampaikan undangan resmi kepada Putin untuk berkunjung (kenegaraan) ke Indonesia, entah itu pada 2026 atau 2027.

Presiden RI menyelipkan sindiran dalam undangannya.