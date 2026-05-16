JPNN.com - Politik

Prabowo Merasa Dekat dengan Petani karena Ini

Sabtu, 16 Mei 2026 – 18:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto mendengarkan paparan mengenai inovasi jagung dalam rangkaian acara panen raya jagung untuk Kuartal II/2026 yang digelar oleh Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut kedekatannya dengan petani tidak lepas dari pengalamannya sebagai tentara dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Saya merasa dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi Ketua Umum HKTI," kata Presiden Prabowo saat panen raya jagung serentak dan peresmian pembangunan 10 gedung ketahanan pangan Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Selain pernah menjadi ketua umum HKTI, pengalaman sebagai komandan pasukan tempur juga turut menambahkan rasa kedekatannya dengan para petani.

"Saya dulu komandan pasukan tempur, kita kalau berangkat operasi tempur yang kita cek bukan peluru, tapi kita cek dulu ada beras atau tidak," ujar Prabowo.

Kepala Negara menyampaikan bahwa ketersediaan pasokan beras sangat penting bagi prajurit karena dapat membantu perhitungan seberapa lama operasi tempur itu mampu berjalan.

Tidak hanya itu, merujuk pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ketika tentara mendapat dukungan dari masyarakat biasa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani.

Dukungan itu penting karena pada masa tersebut tentara dan polisi masih banyak yang belum mendapatkan upah memadai.

Hal itu kemudian berlanjut pada masa modern ketika masyarakat desa memberikan makanan yang mereka miliki kepada prajurit yang berlatih, termasuk ketika Presiden masih menjadi taruna.

