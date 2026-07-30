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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Prabowo Meresmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:44 WIB
Prabowo Meresmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar - JPNN.COM
Perumahan kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/8). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Peresmian itu digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/8).

Prabowo mengaku bersyukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

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Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.

"Kita bisa hadir di acara Akad Massal 62 ribu Unit KPR Rumah Bersubsidi yang digelar secara serentak di 165 titik, tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi seluruh Indonesia," ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras, agar makin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki rumah sendiri.

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Penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara bagi seluruh rakyatnya.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan berhenti untuk meningkatkan jumlah rumah yang dapat dinikmati masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

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TAGS   Presiden Prabowo Subianto  rumah subsidi  KUR Perumahan  kpr rumah subsidi 
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