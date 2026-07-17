Prabowo Minta Blok Masela Jadi Penggerak Ekonomi & Kesejahteraan Indonesia Timur

jpnn.com - JAKARTA - Proyek LNG LNG (Liquefied Natural Gas) Abadi Masela di Maluku resmi memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), Kamis (16/7).

Presiden Prabowo Subianto meminta supaya Proyek LNG Abadi Masela itu dapat menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia timur.

"Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan menjadi tonggak yang penting bagi kesejahteraan Indonesia," ujar Prabowo via sambungan Zoom.

Menurut dia, proyek strategis tersebut harus memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menghasilkan keuntungan bagi investor.

Dia menegaskan pembangunan proyek energi harus berlandaskan prinsip saling menguntungkan.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin memastikan investor memperoleh keuntungan sehingga iklim investasi tetap terjaga.

Namun, pada saat yang sama, masyarakat Indonesia juga harus menikmati hasil pembangunan.

"Jalankan proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung," ungkapnya.