Prabowo Minta Erick Thohir Kembangkan Wisata Olahraga Seperti Mandalika

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan sport tourism serta pembinaan atlet nasional.

Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, di Istana Merdeka, Selasa (30/9).

Prabowo menyampaikan arahan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir agar sport tourism terus ditingkatkan, mengingat dampaknya yang luas bagi perekonomian nasional.

Erick menyebutkan Mandalika sebagai salah satu contoh nyata.

"Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir Rp 4,8 triliun. Tiket juga hampir habis. Ini hal yang positif," ujar Erick.

Menurut dia, Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memberi perhatian serius pada cabang olahraga unggulan, sekaligus mendorong atlet-atlet muda untuk berlatih maupun bertanding di luar negeri.

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing mereka di level internasional.

"Kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabor-cabor unggulan tadi,” kata dia.