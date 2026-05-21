Prabowo Minta Ganti Pimpinan Bea Cukai yang Tak Bisa Kerja, Purbaya: Saya Kerjakan

Kamis, 21 Mei 2026 – 13:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti pimpinan Ditjen Bea dan Cukai bila tak bisa bekerja.

Menurut Purbaya, perintah itu akan dilaksanakan dan dikerjakan sesuai arahan Prabowo.

“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah,” kata Purbaya, pada Rabu (20/5).

Meski begitu, Purbaya akan mengecek terlebih dahulu mengenai kinerja anak buahnya tersebut.

“Saya akan cek dulu, ya,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo memerintahkan Purbaya untuk mengganti pimpinan Ditjen Bea dan Cukai bila tak mampu bekerja.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, pada Rabu (20/5).

“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” perintah Prabowo.