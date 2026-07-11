Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor Langsung ke Saya

Sabtu, 11 Juli 2026 – 12:55 WIB
Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor Langsung ke Saya - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.

Prabowo mengatakan bahwa MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi Indonesia sehat dan berkualitas.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia mengatakan, jangan sampai program untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini dirusak oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Prabowo menyampaikan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7) kemarin.

"Saya tidak ingin lihat rakyat miskin, saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kami teruskan, tetapi kami mengerti dan kami sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk menjadi maling di situ," ucap Prabowo.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran di pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing.

Menurut dia, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah mulai dari gubernur hingga kepala desa untuk ikut mengawasi MBG

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  MBG  SPPG  Gubernur  Kepala Daerah 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp