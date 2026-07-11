Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor Langsung ke Saya

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.

Prabowo mengatakan bahwa MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi Indonesia sehat dan berkualitas.

Oleh karena itu, dia mengatakan, jangan sampai program untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini dirusak oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Prabowo menyampaikan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7) kemarin.

"Saya tidak ingin lihat rakyat miskin, saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kami teruskan, tetapi kami mengerti dan kami sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk menjadi maling di situ," ucap Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran di pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing.

Menurut dia, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.