Prabowo Minta Izin Bertemu Putra Trump, Menlu Beri Jawaban Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai KTT Perdamaian Gaza.

Saat itu, Prabowo meminta kepada Trump untuk bisa bertemu dengan putra Trump, yakni Eric.

Menurut Sugiono, percakapan di antara kedua kepala negara adalah hal yang biasa. Terlebih, dia menilai hubungan Trump dan Prabowo terbilang akrab.

“Saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat. Bisa jadi banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan karena dua-duanya juga teman lah ya,” ucap Sugiono, pada Selasa (14/10).

Terkait permintaan Prabowo untuk bertemu dengan putra Trump, Sugiono mengaku tak tahu menahu soal hal tersebut.

“Saya tidak tahu isi pembicaranya apa. Beliau juga Pak Prabowo Pak Presiden sering ngobrol berdua,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan Prabowo memang berbicara dengan sejumlah kepala negara saat menunggu agenda KTT perdamaian itu.

“Saya kira banyak yang dibicarakan dan kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu ditindaklanjuti pasti saya dikasih tahu untuk ditindaklanjuti,“ tambahnya.