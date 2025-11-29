Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Prabowo Minta Kabinet Gerak Cepat Bangun Jembatan untuk Siswa di Pelosok

Sabtu, 29 November 2025 – 09:19 WIB
Prabowo Minta Kabinet Gerak Cepat Bangun Jembatan untuk Siswa di Pelosok - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto genjot pembangunan jembatan di pelosok. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet untuk mempercepat pembangunan jembatan penyeberangan bagi pelajar di berbagai pelosok daerah.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Jakarta, pada Jumat (28/11).

Prabowo menggarisbawahi urgensi percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang secara langsung menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti video laporan warga dan kondisi siswa yang terpaksa menyeberangi sungai, sambil mempertaruhkan keselamatan dan menegaskan bahwa masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Ada 300 ribu titik penyeberangan sungai dan jembatan serupa di seluruh Indonesia. Angka-angka pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi rakyat kita anak-anak kita setiap hari basah saat tiba di kelas. Ini yang harus dijawab dengan tindakan,” ucap Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengumumkan pembentukan Satgas Darurat Jembatan yang melibatkan berbagai unsur negara.

Baca Juga:

Dia memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi untuk mengerahkan universitas guna membantu desain dan perencanaan jembatan.

Prabowo juga menyebutkan TNI dan Polri, khususnya seluruh Batalyon Zeni dan kompi konstruksi, perlu turun langsung ke titik-titik prioritas.

Prabowo menggarisbawahi urgensi percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang secara langsung menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  satgas jembatan sekolah  siswa pelosok  Kabinet Merah Putih 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp