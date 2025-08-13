Prabowo Minta Kepala Bappisus Awasi Birokrasi, Jangan Berbelit-belit!

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) Aris Marsudiyanto mengatakan dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi birokrasi.

Menurut dia, Prabowo menginginkan agar proses birokrasi bisa lebih cepat dan tepat.

“Saya diberikan petunjuk pengarahan oleh Pak Presiden bagaimana untuk tetap mengawasi mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit,” kata Aris, Selasa (12/8).

Dia menyebutkan urusan birokrasi yang harus dipercepat terutama berhubungan dengan masyarakat seperti dana desa, penyaluran pupuk, koperasi merah putih hingga makan bergizi gratis.

“Presiden sudah menyampaikan bahwa kami harus perbaiki proses birokrasi, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tetapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur,” jelasnya.

Dia pun berjanji aman memperbaiki sistem birokrasi yang dinilai masih berbelit seperti kata Prabowo.

Meski begitu, Aris mengaku bersyukur saat ini pertumbuhan ekonomi masih sangat baik di angka 5,12 persen.

“Kemudian juga pemberantasan korupsi, ilegal-ilegal, diperintahkan juga untuk lebih fokus, dipertajam lagi,“ kata dia. (mcr4/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

