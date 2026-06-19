Prabowo Minta Ketum PSSI Benahi Kompetisi Liga Domestik Demi Tiket Piala Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera membenahi iklim kompetisi sepak bola di dalam negeri.

Langkah tegas ini dinilai menjadi kunci utama dalam membangun skuad Timnas Indonesia yang tangguh menuju panggung Piala Dunia.

"Kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat, yang tangguh, yang penuh semangat untuk bisa mewujudkan seluruh mimpi rakyat Indonesia, Timnas lolos ke Piala Dunia," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden, seperti dikutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan arahan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menerima Erick Thohir dan Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Herdman untuk membahas langkah strategis sepak bola nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Di tengah bergulirnya Piala Dunia 2026, pemerintah dinilai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masa depan prestasi olahraga, khususnya sepak bola.

Prasetyo menyatakan pemerintah sebenarnya sangat berharap skuad Garuda menembus turnamen paling bergengsi itu pada periode ini, yang kenyataannya tak berhasil lolos.

“Sebagaimana yang kita ketahui, kan kebetulan ini sudah jalan hampir satu minggu lebih ya, pesta Piala Dunia empat tahunan. Tadinya memang kita betul-betul berharap Timnas kita bisa lolos tahun ini, namun sementara masih belum,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya persiapan yang jauh lebih matang sejak dini dan penguatan internal skuad demi menghadapi agenda internasional terdekat, seperti FIFA Series tahun 2027.(antara/jpnn)



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