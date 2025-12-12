Prabowo Minta Maaf kepada Warga Aceh Tamiang, Mengaku Sedang Bekerja Keras

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto meminta maaf di hadapan warga Aceh Tamiang bila masih ada yang merasa belum dibantu.

Dia berjanji bahwa pemerintah pusat terus berupaya mempercepat proses pemulihan di Aceh Tamiang.

Hal itu dia katakan saat meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana di Posko Pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12).

“Insyaallah bersama-sama pemerintah akan turun membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (terbantu). Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo.

Saat ini, Prabowo mengatakan pemerintah terus bergerak cepat dalam memperbaiki infrastruktur vital, di antaranya akses jalan raya hingga jaringan listrik.

Menurut dia, kondisi lapangan yang sulit membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan koordinasi intensif.

“Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama,” kata dia.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.