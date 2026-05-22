JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Minta Masukan dari Tokoh Ekonomi, Bahas Inflasi Hingga Nilai Tukar yang Melonjak

Sabtu, 23 Mei 2026 – 03:11 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/5). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/5).

Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya, serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.

Mereka antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan para tokoh menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar.

Pada masa lalu, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.

“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar (AS per barel),” kata dia.

Para tokoh ekonomi menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Prabowo terkait lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar.

