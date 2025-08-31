Prabowo Minta Masyarakat untuk Lakukan Unjuk Rasa dengan Baik dan Damai

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah dengan baik.

Hal itu dia ungkapkan saat memberikan keterangan terkait kondisi Indonesia beberapa waktu terakhir.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ucap Prabowo, pada Minggu (31/8).

Prabowo mengaku negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat.

Kebebasan berpendapat, kata dia, sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum,” jelasnya.

Ketua Partai Gerindra itu menuturkan aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

“Serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati,” kata dia.