Prabowo Minta Menhub Buka Banyak Jalur Penerbangan Internasional di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan di Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan rencana itu disampaikan Prabowo saat sidang kabinet paripurna, pada Rabu (6/8).

“Jadi, enggak harus lewat Jakarta dulu, tetapi langsung ke daerah tujuan,” ucap Hasan saat konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (7/8).

Prabowo menginstruksikan agar bandara-bandara yang sudah siap, untuk segera membuka penerbangan internasional.

Eks Menteri Pertahanan itu menyatakan bahwa salah satu peluang yang bisa dimaksimalkan Indonesia untuk menambah pendapatan dan devisa di sektor pariwisata.

“Sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar,” kata dia.

Selain penerbangan internasional, Prabowo juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran Abdul Kadir Karding untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat.

Tempat pendidikan vokasi itu untuk menyiapkan tenaga terampil yang bisa dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri.