JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prabowo Minta Menteri Pakai Mobil Maung, Pimpinan MPR: Kebijakan Egaliter

Selasa, 21 Oktober 2025 – 16:05 WIB
MV3 Garuda Limousine, mobil karya PT Pindad yang digunakan sebagai kendaraan Presiden Prabowo Subianto usai pelantikannya di Jakarta, Minggu (20/10/2.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong para menteri Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan produksi dalam negeri.

"Kami menyambut gembira," kata dia kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).

Sebab, kata legislator fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, para menteri di kabinet memang menggunakan mobil buatan luar negeri. 

"Pakai Jepang atau era Presiden Soeharto menggunakan Volvo secara berturut-turut," ujar Eddy.

Dia mengatakan penggunaan mobil produksi dalam negeri seperti Maung oleh menteri bisa memunculkan kebanggan bagi semua rakyat dan menghidupkan industri lokal.

"Kebanggaan itu mudah-mudahan bisa tertular kepada sesama masyarakat yang kemudian nanti juga mau menggunakan Maung," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN itu, bahkan mendukung penggunaan mobil buatan lokal bagi pejabat di level legislatif. 

"Saya mendukung penuh dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri, tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan," kata Eddy.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai industri otomotif lokal bakal kuat dengan kebijakan menteri pakai kendaraan produksi dalam negeri, Maung.

