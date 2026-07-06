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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Minta Negara ASEAN Selesaikan Sengketa Secara Damai Melalui Dialog & Diplomasi

Senin, 06 Juli 2026 – 19:30 WIB
Prabowo Minta Negara ASEAN Selesaikan Sengketa Secara Damai Melalui Dialog & Diplomasi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus menyelesaikan setiap sengketa secara damai dengan mengedepakan dialog dan diplomasi.

Menurut Presiden Prabowo, hal itu merupakan cara utama di dalam menyelesaikan berbagai persoalan regional hingga global.

“ASEAN berpandangan setiap sengketa harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi, tidak hanya di kawasan kita, tetapi juga di semua kawasan,” katanya.

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Prabowo menyampaikan itu seusai menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam forum Leaders Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

Pembahasan dalam pertemuan itu mencakup berbagai perkembangan global dan regional yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan serta kehidupan masyarakat.

Selain membahas tantangan global, kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Singapura dalam jangka panjang.

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“Pembahasan kami hari ini bukan hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kemitraan untuk masa depan,” ungkap Prabowo.

Dia juga menambahkan bahwa Republik Indonesia  dan Singapura akan memperingati 60 hubungan diplomatik pada 2027 mendatang.

Presiden Prabowo Subianto meminta negara-negara ASEAN harus menyelesaikan setiap sengketa secara damai dengan mengedepankan dialog dan diplomasi.

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TAGS   Presiden Prabowo  PM Wong  ASEAN  Diplomasi 
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