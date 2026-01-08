Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Minta Panglima TNI Naikkan Pangkat Rizki Juniansyah Jadi Kapten

Kamis, 08 Januari 2026 – 19:36 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menaikkan pangkat atlet peraih medali emas Rizki Juniansyah. Hal itu diminta Prabowo saat agenda Pemberian Penghargaan Atlet Sea Games ke-33 Thailand Tahun 2025, di Istana Negara, pada Kamis (8/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menaikkan pangkat atlet-atlet peraih medali di SEA Games 2025.

Hal itu diminta Prabowo saat agenda Pemberian Penghargaan Atlet Sea Games ke-33 Thailand Tahun 2025, di Istana Negara pada Kamis (8/1).

“Yang dari TNI berapa orang? Tiga orang. Terima kasih. Panglima TNI, sudah naik pangkat mereka? Jadi, perwira,” kata Prabowo.

Dari beberapa atlet TNI peraih medali emas tercatat diperoleh oleh Muhammad Alfi Kusuma (taekwondo), I Made Sastra Dharma (judo), dan Rizki Juniansyah (angkat besi).

Kemudian Medali Emas Berkuda, yang terdiri dari Brayen Nathan Brata-Coolen, Raymen Kaunang, Dirga Wira Ramadhan Saputra, dan Arserl Rizki Brayudha.

Rizki Juniansyah menjadi sorotan khusus karena sukses memecahkan rekor dunia pada nomor clean and jerk serta total angkatan kelas 79 kilogram putra.

Rizki kemudian dinaikkan pangkat dua kali lebih tinggi dari saat ini, yakni dari Letda menjadi kapten.

“Saya dapat laporan Panglima TNI menaikkan pangkat atlet ini (Rizki Juniansyah) dua tingkat, dari letnan dua langsung kapten. Karena Anda mengangkat nama kehormatan bangsa di kancah dunia,” kata dia.

TAGS   Panglima TNI  Prabowo Subianto  Rizki Juniansyah  Medali Emas  angkat besi 
