Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Prabowo Minta Perguruan Tinggi Bantu Pemda Atasi Masalah di Daerah

Senin, 04 Mei 2026 – 20:27 WIB
Prabowo Minta Perguruan Tinggi Bantu Pemda Atasi Masalah di Daerah - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

Dia meminta perguruan tinggi membantu masalah pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5).

Baca Juga:

Menurut dia, Prabowo menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.

“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.

Prabowo lalu menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah.

Baca Juga:

Kolaborasi itu diharapkan bisa mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelasnya.

Dia meminta perguruan tinggi membantu masalah pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perguruan Tinggi  Prabowo  Pemerintah Daerah  Pemda  Lingkungan 
BERITA PERGURUAN TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp