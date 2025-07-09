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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Minta Perguruan Tinggi dan PT PAL Bangun Industri Perkapalan Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 – 00:01 WIB
Prabowo Minta Perguruan Tinggi dan PT PAL Bangun Industri Perkapalan Nasional - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi memfokuskan pengembangan teknologi dan penelitian agar mampu menjawab kebutuhan industri nasional.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan PT PAL diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto seusai Prabowo memanggil sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (27/7).

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“Bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dalam industri dalam negeri,” ucap Brian.

Menurut dia, kebutuhan industri kapal Indonesia sangat besar mengingat posisi sebagai negara maritim.

“Jadi, kami diminta menyiapkan karena, kan, kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh,” kata dia.

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Dia menuturkan kebutuhan kapal di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari angkutan penumpang hingga logistik domestik.

Besarnya permintaan tersebut menjadi potensi pasar yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan nasional.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi memfokuskan pengembangan teknologi dan penelitian industri nasional

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TAGS   Industri Perkapalan  Prabowo Subianto  Perguruan Tinggi  PT PAL 
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