Prabowo Minta Pindad Ciptakan Mobil yang Lebih Ramah untuk Interaksi Rakyat

jpnn.com, JAWA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Pindad mendesain mobil yang bisa memudahkan dirinya untuk menyalami rakyat saat hendak kunjungan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan alasan meminta desain mobil tersebut.

Dia melihat masyarakat dangat antusias untuk bersalaman saat dirinya melakukan kunjungan kerja di daerah-daerah, termasuk saat menyambangi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu.

"Rakyat begitu banyak keluar jalan, masa Presiden di dalam kendaraan. Kan gak lucu, terpaksa aku berdiri. Bener gak, terpaksa aku berdiri. Rakyat itu mau kasih tangan, masa kita gak kasih tangan," kata Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah dan pejabat negara saat acara peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Sabtu.



"Ini saya lagi mikir, minta Pindad, mana itu Profesor Sigit, mana itu? Gak ada? Coba didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca itu yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri," kata Presiden kepada Pindad.

Permintaan Presiden itu kemudian disambut dengan gelak tawa sejumlah kepala daerah dan pengurus koperasi.

"Boleh dong. Eh, gue ini udah 75 tahun ini. Tetapi, kasihan aku, rakyat sudah nunggu lama. Ini, sakit," kelakar Presiden sambil menunjukkan telapak tangannya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Nganjuk hari ini, Presiden Prabowo menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda yang dirancang khusus untuk Presiden RI oleh industri pertahanan dalam negeri PT Pindad.