Prabowo Minta PT KAI Perbaiki Layanan dan Infrastruktur Kereta

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/11).

Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan penting untuk peningkatan kualitas layanan transportasi massal berbasis kereta api di seluruh Indonesia.

Bobby mengatakan Prabowo menekankan pentingnya transportasi massal, terutama kereta api agar lebih aman, nyaman, dan bersih.

“Beliau sampaikan dengan sangat jelas kepada kami: satu, pastikan keamanan, pastikan kenyamanan, dan tentunya pastikan juga kebersihannya,” ujar Bobby.

Menurut dia, Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap peningkatan fasilitas publik di sektor perkeretaapian.

Prabowo menekankan agar setiap aspek pelayanan harus ditingkatkan kualitasnya demi memberikan pengalaman perjalanan yang baik bagi seluruh penumpang.

“Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta, dan gerbong harus bersih. Terutama peningkatan fasilitas di stasiun, peningkatan fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada,” kata dia.

Adapun, menjelang masa libur Natal & Tahun Baru, Prabowo juga memberikan instruksi agar KAI melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jalur-jalur rawan, seperti wilayah yang berpotensi banjir dan longsor.