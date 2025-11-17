Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Minta Siswa Jaga Fasilitas Digital Sekolah

Senin, 17 November 2025 – 17:02 WIB
Prabowo Minta Siswa Jaga Fasilitas Digital Sekolah - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kedua kiri), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti (kedua kanan), dan perwakilan siswa meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

jpnn.com, BEKASI - Presiden Prabowo Subianto meminta para siswa untuk menjaga fasilitas digital pembelajaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Hal itu dia utarakan saat berdialog secara virtual dengan para guru dan siswa-siswi dari berbagai daerah untuk meninjau pemanfaatan perangkat papan interaktif digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) dalam proses pembelajaran di sekolah yang digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, pada Senin (17/11).

"Saya senang bahwa ini dirasakan manfaatnya. Saya hanya titip harus dijaga, dirawat, jangan sampai rusak karena ini juga milik murid-murid, milik rakyat semuanya. Kita berkepentingan bahwa ini bisa dijaga," ucap Prabowo.

Prabowo mengaku dirinya berkomitmen untuk memperluas penggunaan PID ke seluruh sekolah di Indonesia.

Dia bakal menambah konten edukasi dan pemanfaatan perangkat tersebut sebagai siaran pendidikan jarak jauh.

“Dan kita akan berupaya terus supaya lebih banyak lagi konten, lebih banyak lagi bahan yang bisa dikirim. Nanti juga bisa ada siaran pendidikan dari jarak jauh," kata dia.

Sementara itu, perwakilan dari SMA Negeri 2 Binjai, Sumatra Utara, menyampaikan bahwa panel interaktif digital sangat membantu guru dan siswa mengakses berbagai bahan ajar secara lebih luas dan interaktif.

"Di dalam belajar kami bisa banyak mengakses berbagai bahan dan juga konten-konten yang membantu proses pembelajaran di Rumah Pendidikan, terutama di Ruang Murid, jadi anak-anak bisa belajar dari lab maya,” ujar perwakilan guru dari SMA Negeri 2 Binjai.

TAGS   Prabowo  digital  fasilitas sekolah  Prabowo Subianto 
