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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Minta Ulama NU Bersatu Menjaga Kepentingan Rakyat dan Bangsa

Selasa, 23 Juni 2026 – 21:59 WIB
Prabowo Minta Ulama NU Bersatu Menjaga Kepentingan Rakyat dan Bangsa - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BANGKALAN - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6).

Prabowo menyampaikan bahwa NU merupakan organisasi yang berisi para kiai dan ulama yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

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Menurut dia, para ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kondisi yang dihadapi rakyat sehari-hari.

“Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama paham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah,” ujar Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara menilai bahwa kedekatan tersebut menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa.

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“Untuk itu, ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi, dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu, ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian, sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat,” katanya.

Dia menegaskan bahwa seluruh komponen tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat

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TAGS   NU  Prabowo  Nahdlatul Ulama  Prabowo Subianto 
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