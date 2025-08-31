Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Prabowo Minta Warga Tetap Percaya Kepada Pemerintah

Minggu, 31 Agustus 2025 – 18:05 WIB
Prabowo Minta Warga Tetap Percaya Kepada Pemerintah - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat agar tetap percaya kepada pemerintah.

Hal itu dia katakan saat memberikan keterangan terkait kondisi Indonesia beberapa waktu terakhir.

“Saudara-saudara sekalian, saya meminta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang,” ucap Prabowo, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Menurut dia, pemerintahan yang dipimpinnya bersama semua partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Terutama rakyat yang paling kecil dan tertinggal.

“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba,” serunya.

Eks Danjen Kopassus itu meminta masyarakat menyuarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, menjarah, atau membuat kerusuhan.

Baca Juga:

“Perlu diingat, merusak fasilitas umum sama dengan merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari saling mengingatkan keluarga kita agar tidak ikut kegiatan yang merugikan kepentingan umum,” tuturnya.

Diketahui, aksi massa dan demontrasi masyarakat terus dilakukan sejak Kamis (28/8).

Menurut Prabowo, pemerintah bersama semua partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan, bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Pemerintah  Demo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp