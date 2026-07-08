Prabowo-Modi Bakal Implementasikan Pembayaran QR untuk Transaksi di India dan Indonesia

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR antara Indonesia dan India.

Jika berhasil diimplementasikan, kode pembayaran QR Indonesia, QRIS, dapat digunakan untuk bertransaksi di India.

Sementara itu, kode QR dari ekosistem pembayaran digital India, Unified Payments Interface (UPI), dapat digunakan di Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Modi di Istana Merdeka, pada Selasa (7/7).

Prabowo mengatakan bahwa integrasi sistem pembayaran berbasis QR antara kedua negara diharapkan dapat mempermudah transaksi lintas negara sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan kedua negara.

"Guna memperkuat kerja sama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR antara Indonesia dan India," ucap Prabowo.

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Dia menjelaskan bahwa implementasi pembayaran berbasis kode QR merupakan salah satu dari serangkaian kerja sama ekonomi yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut.

Kedua pemimpin juga membahas berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral, termasuk melalui percepatan pembahasan Indonesia–India Trade Agreement serta peninjauan peningkatan (upgrading) ASEAN–India Trade in Goods Agreement.