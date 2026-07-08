Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi

Prabowo-Modi Bakal Implementasikan Pembayaran QR untuk Transaksi di India dan Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 – 10:41 WIB
Prabowo-Modi Bakal Implementasikan Pembayaran QR untuk Transaksi di India dan Indonesia - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2026). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR antara Indonesia dan India.

Jika berhasil diimplementasikan, kode pembayaran QR Indonesia, QRIS, dapat digunakan untuk bertransaksi di India.

Sementara itu, kode QR dari ekosistem pembayaran digital India, Unified Payments Interface (UPI), dapat digunakan di Indonesia.

Baca Juga:

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Modi di Istana Merdeka, pada Selasa (7/7).

Prabowo mengatakan bahwa integrasi sistem pembayaran berbasis QR antara kedua negara diharapkan dapat mempermudah transaksi lintas negara sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan kedua negara.

"Guna memperkuat kerja sama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR antara Indonesia dan India," ucap Prabowo.

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa implementasi pembayaran berbasis kode QR merupakan salah satu dari serangkaian kerja sama ekonomi yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut.

Kedua pemimpin juga membahas berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral, termasuk melalui percepatan pembahasan Indonesia–India Trade Agreement serta peninjauan peningkatan (upgrading) ASEAN–India Trade in Goods Agreement.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Narendra Modi  India  QRIS 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp