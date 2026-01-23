Prabowo: Negara Lain Bakal Terkejut Lihat Pertumbuhan Ekonomi RI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan mengejutkan dunia.

Hal itu kata Prabowo berdasarkan pada bukti bahwa ekonomi Indonesia masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

“Saya yakin pertumbuhan kami, pertumbuhan ekonomi kami, akan secara signifikan mengejutkan banyak pihak di dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya di pertemuan tahunan World Economic Forum, Kamis (22/1).

Dia mengatakan, saat ini memang dunia tengah menghadapi berbagai gejolak, seperti pengetatan kondisi keuangan, peningkatan tensi perdagangan, dan ketegangan geopolitik.

Tetapi, ekonomi Indonesia masih terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai guncangan tersebut.

Prabowo menerangkan inflasi tahunan Indonesia masih tetap stabil di kisaran 2 persen.

Kemudian, pemerintah juga mampu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, Indonesia juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir.