Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Nilai Proses Pilkada Saat Ini Terlalu Mahal dan Sangat Melelahkan

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:16 WIB
Prabowo Nilai Proses Pilkada Saat Ini Terlalu Mahal dan Sangat Melelahkan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan saat ini terlalu mahal dan melelahkan.

Hal itu dia katakan saat bertemu para Pimpinan MPR RI ketika menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Istana Negara, pada Senin (3/8) kemarin.

“Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan,” ucap Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Baca Juga:

Prabowo juga disebut sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, termasuk para kepala daerah yang terjebak korupsi.

“Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi,” kata dia.

“Beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” lanjutnya.

Baca Juga:

Adapun, pertemuan pimpinan MPR RI dengan Prabowo untuk menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang pada tahun lalu masih berupa draf.

Prabowo kemudian menyerahkan kepada MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan saat ini terlalu mahal dan melelahkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pilkada  Prabowo Subianto  Dana Pilkada Terlalu Mahal  Ahmad Muzani  pemilihan kepala daerah 
BERITA PILKADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp