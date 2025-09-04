Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Prabowo Ogah Pecat Kapolri, Aktivis 98 Minta Jenderal Listyo Mengundurkan Diri

Kamis, 04 September 2025 – 15:21 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Mako Brimob Polda Metro Jaya. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Seratus aktivis 98 masih menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah peristiwa pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob. 

Perwakilan seratus aktivis '98 Ubedilah Badrun menyebutkan peristiwa rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat, sehingga wajar mereka menuntut pencopotan Jenderal Listyo. 

"Kami telah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Prabowo agar memberhentikan Kapolri," kata Kang Ubed sapaan Ubedilah Badrun melalui layanan pesan, Kamis (4/9).

Menurut Kang Ubed, peristiwa rantis Brimob melindas ojol pada Kamis (28/8) kemarin merusak citra Indonesia di dunia, sehingga layak seratus aktivis 98 menuntut pencopotan Kapolri.

"Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yaitu Kapolri, apalagi sudah menjadi perhatian PBB," kata Kang Ubed.

Namun, dia menyebut aktivis 98 menyayangkan sikap Presiden Prabowo yang tak kunjung mencopot Jenderal Listyo setelah peristiwa pelindasan rantis Brimob. 

"Menyayangkan sikap Prabowo yang tak kunjung memenuhi tuntutan kami yang juga tuntutan publik untuk mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional," lanjut Kang Ubed.

Dia mengatakan pencopotan Jenderal Listyo dari Kapolri sesungguhnya menjadi agenda reformasi kepolisian.

Seratus aktivis 98 masih menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot sosok ini setelah pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob.

TAGS   Kapolri  Prabowo Subianto  Aktivis '98  Listyo Sigit Prabowo 
